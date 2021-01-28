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Страны Евросоюза согласовали требования к сертификатам о вакцинации от COVID-19

Yves Herman/​Reuters

Сертификаты будут изготавливать в бумажном и электронном виде

Страны Европейского Союза выработали общие требования для сертификатов о вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 и будут использовать эти документы в медицинских целях. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

Отмечается, сертификаты будут изготавливать в бумажном и электронном виде, чтобы позволить гибкость их использования внутри стран блока и надежно защитить персональные данные.

Также указания предусматривают рекомендации к защите сертификатов от подделок. Речь идет и о справках в электронной форме, которые будут загружать в европейскую сеть eHealth Network.

В целом согласование требований к сертификатам вакцинации происходило с учетом решений Европейского Совета.

Напомним, недавно шведско-британская компания AstraZeneca, которая занимается изготовлением вакцины против коронавирусной болезни COVID-19, предупредила о проблемах с поставками препарата в Европейский Союз. Предполагалось, что поставки препарата могут сократить на 60%.

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Ранее сообщалось, что на саммите лидеров Европейского Союза не согласовали введение так называемых COVID-паспортов, специальных сертификатов, содержащих информацию о наличии вакцинации от коронавируса у его обладателя. Причиной стало то, что к введению соответствующих документов сейчас существует много вопросов.

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