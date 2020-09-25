Страны Балтии расширили санкционный список белорусских чиновников

Одной из причин расширения санкций называют продолжение репрессий в Беларуси

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Страны Балтии расширили санкционный список чиновников из Беларуси, которые причастны к фальсификации выборов и репрессиям в отношении протестующих. Соответствующие заявления опубликовали пресс-службы МИД Эстонии, МИД Латвии, а также глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в Twitter.

Отмечается, что Эстония вводит ограничения, которые продлятся 5 лет, еще против 98 граждан Беларуси. "Эти лица сыграли ключевую роль в фальсификации результатов выборов в Беларуси и в применении насилия против мирных протестующих. Запрет на въезд этих лиц в Эстонскую Республику установлен на период действия с 25 сентября 2020 года по 30 августа 2025 года", – написали в эстонском дипведомстве.

В то же время Латвия также расширила список нежелательных лиц и добавила к санкционному перечню 101 чиновника из Беларуси. Такое решение в МИД страны обосновали отсутствием изменений в отношении властей Беларуси к акциям протеста. Кроме того, в Латвии заявили о дискредитации протестов, применении непропорциональной силы, усилении блокировки веб-сайтов независимых СМИ в Беларуси и тому подобное.

В свою очередь Литва пока не обнародовала список белорусских чиновников, против которых введут ограничения, однако в МИД страны подтвердили такие планы. "Сегодня, в координации с Латвией и Эстонией, Литва существенно увеличивает количество тех, кто подпадает под санкции за непрекращающиеся репрессии против народа Беларуси", – написал глава литовского дипведомства.

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Напомним, недавно госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность введения дополнительных санкций против Беларуси. Соответствующее заявление чиновник сделал после похищения членов Белорусского Координационного совета.