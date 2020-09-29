Столтенберг призвал Грузию ускорить подготовку к вступлению в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг Фото из открытых источников

По его словам, Грузия добилась большого прогресса в реформах

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия добилась большого прогресса в реформах и приближается к стандартам НАТО. Она должна использовать все возможности, чтобы ускорить вступление в альянса, отметил генсек на пресс-конференции по итогам встречи с премьером Грузии Георгием Гахария, передает пресс-служба НАТО.

По его словам, страны-участницы НАТО ранее договорились укрепить партнерство с Грузией. В частности, обмениваться данными радаров, устранять гибридные угрозы и проводить совместные учения в Черном море. Столтенберг подчеркнул, что Россия должна вывести войска из Абхазии и Южной Осетии.

Он отметил значительный прогресс в модернизации грузинской армии и укреплении демократии.

"И я призываю вас продолжать в полной мере использовать все возможности для сближения с НАТО. И подготовиться к членству. Мы рассчитываем на то, что Грузия обеспечит соответствие выборов самым высоким международным стандартам. Это важно для Грузии и для НАТО", - добавил Столтенберг.

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Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран-членов НАТО, 2 апреля, одобрили новый пакет помощи для Украины и Грузии. Пакет усиливает политическую и практическую поддержку обеих стран.