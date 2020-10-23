Стало известно, над каким тайным продуктом работает Apple

Смарт-очки от Apple Фото из открытых источников

Новинку гигант Apple выпустит не ранее первой половины 2022 года.

В сети раскрыли характеристики принципиально нового устройства от американской компании Apple, которая разрабатывается тайно. Об этом в своем Twitter- аккаунте сообщил блогер и инсайдер Росс Янг.

Очки, которые блогеры условно называют Apple Glasses, имеют поддержку виртуальной и дополненной реальности. Каждый окуляр гаджета получит диагональ в полдюйма с разрешением 1280х960 пикселей и специальную матрицу microLED от Sony.

По данным Янга, микродисплей от Sony имеют коэффициент контрастности 100 000: 1 и скорость отклика 0,01 миллисекунды.

Ранее сообщалось, что компания Apple остается самой дорогой в мире в течение восьми лет. Она оценивается в 323 млрд долларов.