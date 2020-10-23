Стало известно, когда украинско-американская ракета Alpha полетит в космос

FireFly Фото из открытых источников

Полет состоится 22 декабря

СЕО Firefly Aerospace Inc. Том Маркусик назвал дату запуска Alpha - ракета совершит полет 22 декабря 2020 года. Об этом сообщает AIN.UA со ссылкой на пресс-службу компании.

Запуск состоится с военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии, США. Как отметили в компании, использование военной базы предусматривало усиленные требования к надежности носителя.

Альтернативной датой запуска может стать 31 декабря 2020 года.

Firefly Aerospace - техасская аэрокосмическая компания, которую в 2017 году выкупил украинский предприниматель Максим Поляков. Она занимается разработкой ракет-носителей с целью доставки грузов в космос. Экспериментальное производство малых ракетных узлов и их лабораторное тестирование проходят в Днепре, где также находится R&D центр компании.

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Ранее сообщалось, что в четверг, 3 сентября, во французской Гвиане состоялся 15-ый успешный пуск европейской ракеты-носителя легкого класса Vega, которая была изготовлена при участии Украины.