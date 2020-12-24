Названа сумма призовых, которые украинские спортсмены получат за медали на Олимпиаде-2020

Названа сумма призовых за медали для украинских спортсменов Фото из открытых источников

Размер призовых не изменился с Олимпиады-2016 в Рио

За выигранные медали на летних Олимпийских играх-2020 украинские спортсмены получат государственные премии на сумму до 125 тысяч гривен. Об этом сообщает "Ассоциация спортивных журналистов Украины" в YouTube.

Как отмечается, размер призовых не изменился с Олимпиады-2016 в Рио. В частности, обладатели золотых наград получат по 125 тысяч долларов, за серебро дадут - 80 тысяч долларов, а за бронзовые медали - по 55 тысяч.

В целом на подготовку и участие украинских спортсменов в летних Олимпийских, Паралимпийских, Дефлимпийских играх в 2021 году, подготовку к зимним Олимпийским и Паралимпийским играм государство выделило 2,8 миллиарда гривен. По словам министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта, призовые за получение наград на Олимпийских играх включены в эту сумму.

Новости по теме: Япония готовится к Олимпиаде-2021: Проведет тестовые соревнования

"Каждая федерация нам предоставила письма с расчетами — мы их запросы почти не сокращали. Я считаю, что подготовка пройдет на 100%, и на все нам хватит средств", — заверил министр.

Напомним, летние Олимпийские игры в Токио запланированы на период с 24 июля по 9 августа 2021 года, а Паралимпийские игры - с 24 августа по 5 сентября. Перенос соревнований за следующий год состоялся в связи с пандемией коронавируса.

По словам президента Организационного комитета "Токио 2020" Есиро Мори, ключевым фактором при принятии решения о проведении Олимпийских и Паралимпийских игр в 2021 году будет разработка вакцин и методов лечения COVID-19.