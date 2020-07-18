Стала известна дата возвращения корабля SpaceX Crew Dragon на Землю

Астронавты Даглас Херли и Роберт Бенкен twitter.com

Предварительно корабль вернется на Землю через две недели, однако все зависит от погодных условий

В американском космическом агентстве NASA назвали дату возвращения многоразового космического корабля компании Илона Маска, SpaceX, Crew Dragon и его экипажа с МКС на Землю. Об этом в Twitter сообщил глава агентства Джим Брайденстайн.

Как отмечается, 1 августа корабль отсоединится от международной космической станции, а 2 августа – вернется на Землю.

"Предварительно 1 августа космический корабль Crew Dragon с астронавтами Дагласом Герли и Роберт Бенкен на борту отсоединится от МКС и направится к планете Земля. Приводнения запланировано на 2 августа", – говорится в твите.

Crew Dragon twitter.com

По данным CNBC, спуск корабля состоится примерно через две недели. В частности, Crew Dragon должен приблизиться к Атлантического океана 2 августа примерно в 3 часа дня по североамериканским восточному времени (в Киеве это 11 часов вечера того же дня). Однако, на дату возврата могут повлиять погодные условия.

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Заметим, миссия под названием Demo-2 является испытательной, поэтому на борту космического корабля находится два астронавта несмотря на то, что он может перевозить до семи человек.

Напомним, ночью 30 мая в США провели успешный запуск пилотируемого корабля компании SpaceX с двумя американскими астронавтами, Дугласом Херли и Робертом Бенкеном.

После чего Crew Dragon компании Илона Маска успешно пристыковался к Международной космической станции.