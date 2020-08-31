Стала известна дата парламентских выборов в Грузии

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Выборы назначены на 31 октября 2020 года

Парламентские выборы в Грузии состоятся 31 октября 2020 года. Соответствующий указ подписал президент Грузии Саломе Зурабишвили, передает "Грузия Online".

"Я хотела бы обратиться к общественности и призвать вас провести этот период, эти два месяца до выборов, как можно спокойнее. В сегодняшних условиях, когда мы уже пережили пандемию и довольно тяжелый год, нужно очень спокойно подготовиться к выборам", - сказала Зурабишвили.

Напомним, 27 августа экс-президент Грузии, председатель Исполнительного комитета Совета реформ Украины Михеил Саакашвили записал видеообращение на фоне Днепра, в котором выразил благодарность Украине и заявил, что возвращается на Родину – в Грузию.

Однако, позже министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявила, что будет приветствовать возвращение экс-президента страны Михеила Саакашвили на родину, поскольку там он находится в розыске и его ждет тюрьма.