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США заявили о приближении российской субмарины к берегам Аляски

Иллюстративное изображение Фото из открытых источников

Сейчас подводная лодка находится в международных водах

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) и Северное командование Вооруженных сил (ВС) США заявили о подводной лодке ВМФ России, которая выплыла у берегов Аляски. Об этом сообщает в Twitter Северное командование ВС США.

"Штаб-квартиры NORAD и Северного командования ВС США пристально следят за российской подводной лодкой, которая сегодня всплыла вблизи Аляски. Мы внимательно отслеживаем суда, представляющие интерес, в частности иностранные военные морские суда, в нашей зоне ответственности", - говорится в сообщении.

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Следует заметить, что именно Северное командование отвечает за защиту территории США и в его ответственность входит Северная Америка и прилегающие к ней воды. 

Как отмечается, сейчас морская активность России проходит в международных водах далеко за пределами территориального моря США. Американская сторона также рассказала, что не получала никаких запросов о помощи от ВМС России или других моряков в этом районе, однако всегда "готова помочь тем, кто попал в беду".

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Напомним, недавно Министерство торговли США ввело санкции против нескольких российских научно-исследовательских институтов. Эти учреждения связаны с российской программой разработки и испытания химического оружия, а также с программой создания биологического оружия.

Впоследствии Российская Федерация заявила, что требует объяснений от США в связи с санкциями против пяти российских научно-исследовательских институтов из-за подозрений в разработке химического и биологического оружия. 

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