США закрыли консульство в китайском Чэнду после того, как Китай закрыл представительство в американском Хьюстоне

В дипучреждении работало около 200 человек

Толпа во время закрытия американского консульства в Китае Reuters

Американские дипломаты покинули консульство в китайском городе Чэнду по истечении 72-часового срока, установленного Китаем. Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что это учреждение Пекин приказал закрыть в ответ на прекращение работы китайского консульства в Хьюстоне, штат Техас. Известно, что при выходе сотрудников из здания табличка была снята, а флаг США опустили.

В МИД Китая заявили, что их персонал вошел в здание после установленного срока. Выход работников американского консульства (около 200 человек) сопровождала полиция. У здания собралась толпа, которая время от времени неодобрительно гудела им вслед. Сообщается, что большинство работников консульства были наняты в Китае.

Напомним, недавно Министерство иностранных дел Китая объявило о закрытии генерального консульства США в Чэнду. Это произошло в результате закрытия американской стороной консульства Китая в Хьюстоне из-за обвинений китайцев в похищении данных различных компаний, в том числе и тех, которые работают над разработкой вакцины от COVID-19.