live
Новости » Мир Читати новину українською

США закрыли консульство в китайском Чэнду после того, как Китай закрыл представительство в американском Хьюстоне

В дипучреждении работало около 200 человек

Толпа во время закрытия американского консульства в Китае Reuters

Американские дипломаты покинули консульство в китайском городе Чэнду по истечении 72-часового срока, установленного Китаем. Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что это учреждение Пекин приказал закрыть в ответ на прекращение работы китайского консульства в Хьюстоне, штат Техас. Известно, что при выходе сотрудников из здания табличка была снята, а флаг США опустили.

В МИД Китая заявили, что их персонал вошел в здание после установленного срока. Выход работников американского консульства (около 200 человек) сопровождала полиция. У здания собралась толпа, которая время от времени неодобрительно гудела им вслед. Сообщается, что большинство работников консульства были наняты в Китае.

Новости по теме: В Белом доме планируют запретить въезд в США членам Компартии Китая, - СМИ

Напомним, недавно Министерство иностранных дел Китая объявило о закрытии генерального консульства США в Чэнду. Это произошло в результате закрытия американской стороной консульства Китая в Хьюстоне из-за обвинений китайцев в похищении данных различных компаний, в том числе и тех, которые работают над разработкой вакцины от COVID-19.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram
Loading...

программы канала ZIK

Захват автобуса в Луцке. Нападение на депутатов | Ток-шоу
Ситуация в Луцке - теракт или спектакль? Преступники в законе | Инсайды недели с Влащенко | 24.07.20
Надежда Савченко | Ток-шоу
Михаил Погребинский | Ток-шоу
Волна минирований. Закон о языке. Искусство агитации | Ток-шоу
События в Луцке и Полтаве. Дорога к миру. Языковой вопрос | Ток-шоу