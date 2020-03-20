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США закрыли границу с Мексикой

pixabay.com

Стороны договорились сохранить возможности для торговых перевозок, которые "поддерживают обе экономики"

Администрация Дональда Трампа объявила о запрете въезда в США любого без важных и существенных причин через мексиканскую границу, оставив при этом возможность для торговых перевозок. Об этом заявил во время специального брифинга в Белом доме государственный секретарь США Майкл Помпео, сообщает "Укринформ".

"Соединенные Штаты и Мексика достигли договоренности о введении запрета для несущественного пересечения нашей общей границы. Обе наши страны осознают важность взаимодействия для ограничения распространения вируса", - заявил глава Госдепартамента.

Вместе с тем, он подчеркнул, что стороны договорились сохранить возможности для торговых перевозок, которые "поддерживают обе экономики".

Новые ограничения вступят в силу в субботу, 20 марта.

В то же время, пограничный патруль начнет разворачивать всех нелегальных иммигрантов прямо с границы, без размещения их в резервациях для мигрантов, как это было организовано ранее.

Как сообщалось, Госдепартамент США временно приостанавливает обычную работу визовых служб на выдачу всех иммиграционных и неиммиграционных виз.

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