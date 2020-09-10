live
Новости » Мир Читати новину українською

США заказали у Northrop Grumman высокоточную ядерную ракету вместо "Минитмен-3"

Сейчас на вооружении США находятся ракеты Minuteman III Фото из открытых источников

Ракета будет обладать повышенной точностью, увеличенной дальностью и улучшенной надежностью

Американская корпорация Northrop Grumman выиграла тендер на создание новой межконтинентальной баллистической ракеты для стратегических ядерных сил США. Компания осталась единственной участницей конкурса после того, как в июле из него вышла корпорация Boeing. Об этом сообщает ВВС News Русская служба

Так, согласно контракту, Northrop Grumman должна разработать полностью новую ракету на смену единой наземной МБР LGM-30 "Минитмен-3" разработки и производства корпорации Boeing, которая сейчас находится на вооружении в Соединенных Штатах.

К слову, "Минитмен-3" была создана еще в 1970-х годах, с тех пор неоднократно модернизировалась. Ожидается, что она прослужит примерно до 2030-х годов. Всего трехступенчатая ракета способна нести три боеголовки, однако сейчас их количество сокращено до одной.

Новости по теме: Кошмар для танков НАТО: В России представили сверхзвуковую ракету "Гермес"

Тогда как контракт с Northrop Grumman стоимостью 13,3 млрд долларов предусматривает создание новой межконтинентальной баллистической ракеты к февралю 2029 года. Сейчас ее характеристики неизвестны, однако глава командования глобальных ударов ВВС США Тим Рэй подчеркнул, что ракета должна обладать "повышенной точностью, увеличенной дальностью и улучшенной надежностью".

Отмечается, что сейчас Northrop Grumman уже строит первый прототип стратегического бомбардировщика B-21 Raider, который должен быть принят на вооружение в 2025 году.

Напомним, недавно США провели успешное испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Минитмен-3", которая может оснащаться ядерными боеголовками. Она преодолела расстояние почти в 7 километров. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

60% киевлян довольны деятельностью мэра города Виталия Кличко, – опрос Увеличение минимальной зарплаты, индексация пенсий и новая сессия Верховной Рады: Какие изменения ждут украинцев в сентябре Местные выборы во Львовской области: Какие шансы у кандидатов на должность мэра Львова Новое законодательство - новый бюллетень: Как правильно заполнить форму, чтобы не потерять голос на местных выборах
Loading...

программы канала ZIK

Елена Бондаренко | Ток-шоу
Жилищный вопрос политиков. ГБР и сдача Крыма. Обострение на Донбассе | Ток-шоу
Покупка фамилий перед выборами. Министерские отставки. Путь Донбасса | Ток-шоу
Транш от МВФ: получит ли Украина деньги? Путь к миру. Коронавирус в Украине | Детали дня | 09.09.20
Ситуация на Донбассе. Заявление Янченко. Образование в Украине | Ток-шоу
Коронавирусный фонд уже пуст, в государстве нет денег, чтобы закупить защиту для детей, - Кацман