США заказали у Northrop Grumman высокоточную ядерную ракету вместо "Минитмен-3"

Сейчас на вооружении США находятся ракеты Minuteman III Фото из открытых источников

Ракета будет обладать повышенной точностью, увеличенной дальностью и улучшенной надежностью

Американская корпорация Northrop Grumman выиграла тендер на создание новой межконтинентальной баллистической ракеты для стратегических ядерных сил США. Компания осталась единственной участницей конкурса после того, как в июле из него вышла корпорация Boeing. Об этом сообщает ВВС News Русская служба.

Так, согласно контракту, Northrop Grumman должна разработать полностью новую ракету на смену единой наземной МБР LGM-30 "Минитмен-3" разработки и производства корпорации Boeing, которая сейчас находится на вооружении в Соединенных Штатах.

К слову, "Минитмен-3" была создана еще в 1970-х годах, с тех пор неоднократно модернизировалась. Ожидается, что она прослужит примерно до 2030-х годов. Всего трехступенчатая ракета способна нести три боеголовки, однако сейчас их количество сокращено до одной.

Тогда как контракт с Northrop Grumman стоимостью 13,3 млрд долларов предусматривает создание новой межконтинентальной баллистической ракеты к февралю 2029 года. Сейчас ее характеристики неизвестны, однако глава командования глобальных ударов ВВС США Тим Рэй подчеркнул, что ракета должна обладать "повышенной точностью, увеличенной дальностью и улучшенной надежностью".

Отмечается, что сейчас Northrop Grumman уже строит первый прототип стратегического бомбардировщика B-21 Raider, который должен быть принят на вооружение в 2025 году.

Напомним, недавно США провели успешное испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Минитмен-3", которая может оснащаться ядерными боеголовками. Она преодолела расстояние почти в 7 километров.