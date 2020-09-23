США вводят "киберсанкции" против восьми людей, связанных с РФ, и семи компаний

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В США считают, что они принимают "непосредственное участие в продвижении операций" в интересах Евгения Пригожина в ЦАР

Соединенные Штаты Америки внесли в список санкций семерых граждан Российской Федерации, одного гражданина Финляндии, а также семь компаний, базирующихся в этих двух странах. Об этом сообщает пресс-служба Минфина США, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно сообщению, ограничительные меры вводятся из-за деятельности в киберпространстве против граждан РФ Бориса Гайковича, Елены Ивановой, Евгения Ходотова, Надежды Кучимовой, Александра Кузина, Владислава Занина.

В список также попал гражданин Финляндии Никита Ковалевский и Дмитрий Сытый, гражданство которого не указано.

Также в санкционный список вносятся связанные с этими людьми компании, зарегистрированные в России, ЦАР или в Финляндии: Acex Oy, Gch Finland Oy, Lobaye Invest, "М-Финанс", "НПП ПТ Океанос", Optima Freight Oy, Unicum Trade Oy.

В Минфине США отмечают, что эти восемь лиц и семь связанных с ними организаций принимают "непосредственное участие в продвижении операций" в интересах Евгения Пригожина в ЦАР, "содействуют деятельности ФСБ или участвуют в деятельности по уклонению от санкций".

"Пригожин связан с горнодобывающими, охранными и логистическими компаниями в ЦАР, а его операции в ЦАР, как сообщается, координируются министерством иностранных дел Российской Федерации и министерством обороны", - говорится в заявлении американского Минфина.

Напомним, министерство финансов США ввело санкции против пяти компаний, связанных с бизнесменом Евгением Пригожиным. В частности санкции ввели против петербургской "М Инвест", китайской Shen Yang Jing Cheng Machinery Imp&Exp, гонконгских Shine Dragon Group и Zhe Jiang Jiayi Small Commodities Trade Company и суданской Meroe Gold.