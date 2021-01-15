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США ввели санкции против китайской компании-инвестора "Мотор Сичи"

Фото из открытых источников

Ограничения ввели из-за связей компании с армией Китая

Министерство торговли США ввело санкции против китайской компании Skyrizon, которая является инвестором украинской "Мотор Сичи". Об этом сообщила пресс-служба американского ведомства.

Отмечается, что китайская компания попала в санкционного списка, в который заносят организации, действующие в интересах армии Китая. Теперь по Skyrizon будут действовать ограничения на экспорт, реэкспорт и перемещение товаров в соседние государства.

При этом министр торговли США Уилбур Росс заявил, что действия Китая в Южно-Китайском море, а также толчок к приобретению чувствительной интеллектуальной собственности и технологий для милитаризации угрожают нацбезопасности Штатов и других стран. По его словам, такой шаг США предупреждает о значительных связях компании с вооруженными силами Китая.

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Напомним, не так давно китайские инвесторы компании " Мотор Сич" подали иск против Украины в международный арбитраж. Иск касался поощрения и взаимной защиты инвестиций.

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