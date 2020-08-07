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США ввели санкции против 11 высокопоставленных чиновников Гонконга

Ограничения связаны с "подрывом автономии Гонконга"

Иллюстративное фото

 фото - из открытых источников

Министерство финансов США ввело санкции против 11 человек из-за "подрыва автономии Гонконга и ограничения свободы выражения взглядов". Об этом сообщила прессслужба американского ведомства.

Отмечается, что санкции ввели против главы администрации Гонконга, комиссара полиции и других топ-чиновников. В правительстве США заявили, что решение связано с разрешением службам безопасности материкового Китая произвольно действовать в автономном Гонконге. Американские чиновники считают, что в регионе подрывается верховенство права и создается основа для цензуры.

Отныне вся собственность чиновников, которая находится на территории США, будет заблокирована. В то же время, всем гражданам и предприятиям США запретили проводить любые транзакции с этими людьми. "Соединенные Штаты стоят с народом Гонконга в их постоянном стремлении к свободе и демократии", – заявили в американском Минфине.

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Ранее сообщалось, что Совет Европейского Союза принял пакет санкций против Китая в ответ на принятый закон о национальной безопасности Гонконга. В ЕС также пообещали оказывать поддержку населению и мониторить судебные процессы, касательные продемократических активистов.

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