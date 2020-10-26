США ввели новые санкции против Ирана
Также США ввели санкции против четырех человек, причастных к продаже бензина режиму Мадуро
Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против Ирана в отношении нефтяного сектора. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов США.
В частности, под санкции попали министерства нефти Ирана, включая министра Бижана Намдара, Национальная иранская нефтяная компания, Национальная иранская танкерная компания, а также подставные компании и подрядчики.
В Минфине пояснили, что санкции вводятся, поскольку власти Ирана использует нефтяной сектор для финансирования Аль-Кудса - элитное подразделение спецназа, которое используется для шпионажа и деятельности за пределами страны.
Также США ввели санкции против четырех человек, причастных к продаже бензина режиму президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Напомним, ранее администрация США ввела санкции против 5 иранских организаций и 1 дипломата за попытки повлиять на американские выборы президента.