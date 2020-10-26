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США ввели новые санкции против Ирана

Фото из открытых источников

Также США ввели санкции против четырех человек, причастных к продаже бензина режиму Мадуро

Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против Ирана в отношении нефтяного сектора. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов США.

В частности, под санкции попали министерства нефти Ирана, включая министра Бижана Намдара, Национальная иранская нефтяная компания, Национальная иранская танкерная компания, а также подставные компании и подрядчики.

В Минфине пояснили, что санкции вводятся, поскольку власти Ирана использует нефтяной сектор для финансирования Аль-Кудса - элитное подразделение спецназа, которое используется для шпионажа и деятельности за пределами страны.

Также США ввели санкции против четырех человек, причастных к продаже бензина режиму президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

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Напомним, ранее администрация США ввела санкции против 5 иранских организаций и 1 дипломата за попытки повлиять на американские выборы президента.

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