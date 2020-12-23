США в ближайшие недели введут новые санкции против "Северного потока-2", – СМИ

США согласовали расширенные санкции против " Северного потока-2" Фото из открытых источников

Новые ограничения должны "вбить кол" в строительство газопровода

Соединенные Штаты Америки в ближайшие недели введут новые санкции против российского газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что в связи с этим США призывают европейских союзников и частные компании прекратить работу, которая может помочь в строительстве газопровода.

По информации анонимных источников, администрация президента США Дональда Трампа перед своим уходом готовит новые санкции, которые должны "вбить кол" в строительство. "Мы получали удар за ударом, и теперь мы в процессе вбивания кола в сердце проекта", – сказал собеседник издания.

Напомним, недавно в водах Германии российское судно "Фортуна" возобновило укладку труб в рамках достройки газопровода "Северный поток-2". Предполагалось, что работы будут вестись с использованием якорного судна ориентировочно с 5 по 31 декабря.

Впоследствии Посольство США в Берлине призвало немецкое правительство остановить строительство газопровода "Северный поток-2". В дипведомстве заявили, что газопровод является не просто экономическим проектом, а политическим инструментом для Кремля, "чтобы обойти Украину и разделить Европу".