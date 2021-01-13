США ужесточили правила въезда для иностранцев: Что изменилось

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Новое правило должно вступить в силу 26 января

Все иностранцы должны будут предъявлять результат теста на коронавирус перед посадкой на рейс в США. Соответствующее распоряжение подготовил Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний, передает The Wall Street Journal.

Отмечается, что ужесточение правил въезда несколько недель обсуждали федеральные агентства и рабочая группа Белого дома по вопросам коронавирус.

В то же время новое правило будет касаться всех пассажиров международных авиалиний, возможно оно будет касаться и самих американцев.

Новое правило должно вступить в силу 26 января.

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Напомним, с 15 января всем гражданам Украины, прибывающим в Англию, нужно обязательно иметь отрицательный результат теста на COVID-19.