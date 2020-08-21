США уже выделили Украине 18,3 млн долларов для борьбы с пандемией

Сумма была передана в виде медицинской и гуманитарной помощи

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Соединенные Штаты Америки с начала пандемии COVID-19 выделили Украине 18,3 млн долларов. Об этом сообщила пресс-служба Государственного департамента США.

Отмечается, что сумма была передана в виде медицинской и гуманитарной помощи. Выделенная помощь, по словам представителей Госдепа, должна улучшить возможности местных учреждений здравоохранения заботиться о больных и бороться с дальнейшим распространением COVID-19.

Кроме того, средства должны уменьшить вторичные последствия, такие как потеря денег для существования населением. Также гуманитарная помощь выделена для пострадавших людей от конфликта на Донбассе.

В общем, с начала вспышки коронавируса США выделили более 1,6 млрд долларов на "чрезвычайную медицинскую, гуманитарную, экономическую помощь различным странам, международным и неправительственным организациям" по всему миру.

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Напомним, в начале июня в Украину прибыла очередная партия гуманитарной помощи от Китая для борьбы с коронавирусом. Помощь предусматривала тест-системы для диагностики COVID-19, медицинские маски, медицинские защитные очки, бесконтактные термометры, медицинские хирургические маски, медицинские защитные костюмы, одноразовые медицинские перчатки.