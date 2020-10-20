США утилизировали поставленные Россией 45 аппаратов ИВЛ

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Их функциональность находилась под вопросом

Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) США осуществило утилизацию 45 аппаратов ИВЛ, поставленных ранее в этом году Россией для помощи США в борьбе с коронавирусов, сообщило издание Buzzfeed со ссылкой на сотрудника FEMA.

"Пожертвованные ИВЛ, (функциональность которых - ред.) находилась под вопросом, были утилизированы в соответствии с нормами утилизации опасных отходов, установленными Управлением общих служб США и Агентством по охране окружающей среды", - сказал неназванный сотрудник FEMA.

Вместе с тем, по информации Buzzfeed, неизвестно, когда именно была проведена утилизация. Издание напоминает, что 1 апреля в Нью-Йорк прибыл российский самолет с медицинским оборудованием на сумму примерно в $ 1 млн, которое, в частности, включало в себя ИВЛ "Авента-М". Также в рамках договоренностей Вашингтона и Москвы США направили в РФ военный борт с медицинским грузом на сумму в $ 5,6 млн.

Полученные США ИВЛ были распределены между больницами Нью-Йорка и штата Нью-Джерси, однако никогда не использовались. По данным Buzzfeed, впоследствии выяснилось, что аппараты "Авента-м" нуждаются в адаптере для подключения к американским электросетям, а в больницах адаптеров не оказалось. Кроме того, эти ИВЛ были проведены российской компанией, до этого попавшей под санкции США.

Также, отмечает Buzzfeed, аппараты ИВЛ этой модели спровоцировали пожары в российских больницах. После этого в мае эти аппараты были отправлены в США на склад.

Отметим, что аппараты ИВЛ "Авента-М" использовались для оказания медицинской помощи пациентам в городской клинической больнице имени Спасокукоцкого в Москве и больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где произошли пожары 9 и 12 мая, в результате которых погибли шесть человек. Проверка показала, что в обоих случаях в больницах загорелись ИВЛ.

После этого Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов "Авента-М", произведенных с 1 апреля 2020 года.

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Напомним, ранее Соединенные Штаты Америки получили гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом COVID-19 от других стран, в частности, от Китая и России. Американский президент Дональд Трамп назвал действия Российской Федерации " очень милыми".