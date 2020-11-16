США усложнили правила собеседования для приобретения гражданства

С 1 декабря собеседования для приобретения гражданства США будут проходить по новым правилам Pixabay

По новым правилам собеседование будут проходить уже с 1 декабря 2020 года

Служба гражданства и иммиграции Соединенных Штатов Америки изменила правила собеседования для приобретения американского гражданства. Об этом сообщает "Голос Америки".

Как отмечается, количество вопросов на тему американской истории и политики возросла на треть, и уменьшилось количество собеседований, которые проводятся за один день. В частности:

обновленный тест будет иметь 128 вопросов (вместо 100, как было раньше);

во время собеседования у заявителей будут спрашивать 20 вопросов (я не 10, как было раньше). Чтобы сдать экзамен, человек должен ответить правильно на 12 вопросов (60%).

В новом тесте уже не будет вопросов по географии, зато некоторые вопросы будут требовать более широких ответов.

К примеру, ранее, чтобы правильно ответить на вопрос о составе правительства, достаточно было назвать одну из ветвей власти, однако теперь, чтобы ответ считался правильным, нужно назвать все три ветви власти (законодательная, исполнительная и судебная).

Изменился также ответ на вопрос: "Кого представляют сенаторы США?". Раньше достаточно было ответить "всех жителей штата", отныне - "граждан своего штата".

"Новые правила для получения гражданства могут втрое увеличить количество времени, проведенного иммиграционными агентами над каждым делом", - считает аналитик Института миграционной политики в Вашингтоне Сара Пирс.

В 2019 году количество времени для каждого заявления на гражданство США, в среднем, составляло 10 месяцев.

Представитель Службы гражданства и иммиграции Дэн Гетлейдж заявил, что новые правили "покрывают ряд тем, которые обеспечивают заявителей более совершенным опытом тестирования".

"Заявителям в возрасте от 65 лет, которые легально жили в США в течение 20 лет, могут упростить условия теста. Им нужно будет изучить меньшее количество вопросов и ответить правильно на 6 вопросов из 10-ти. А лица, которые будут подавать на гражданство с 1 декабря этого года, будут проходить собеседование уже по новым правилам", - добавил он.

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