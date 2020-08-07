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США угрожают санкциями немецким портам из-за "Северного потока-2"

Порты планируют экономически отрезать от США

Північний потік-2

 Фото из открытых источников

Трое сенаторов США направили письмо руководству двух немецких портов, в котором угрожают им санкциями из-за строительства газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает Handelsblatt.

Отмечается, что возможные санкции вызваны якобы помощью портов в прокладке труб и предоставлением стоянки российским кораблям-трубопрокладчикам. В частности, сенаторы Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон заявили, что руководству и акционерам одной из немецких компаний будет запрещен въезд в Соединенные Штаты, а любое их имущество в зоне ответственности США будет заморожено.

По словам авторов письма, санкции будут означать, что порты будут экономически и финансово отрезаны от Соединенных Штатов. Кроме того, всем американским гражданам и компаниям будет запрещено вести бизнес с портом и соответствующими лицами, включая ввоз и вывоз товаров.

Напомним, ранее палата представителей в Конгрессе США проголосовала за ужесточение санкций в отношении газопровода "Северный поток-2". Документ предусматривает введение санкций против иностранцев, которые способствуют продаже, аренде или предоставлению России судов для укладки труб, предназначенных для строительства газопроводов.

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Впоследствии пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна все равно продолжит искать способ завершить строительство "Северного потока-2", несмотря на новые санкции США. 

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