США сообщили о тренировках с украинскими военными в непризнанном Киевом Косово

Военные тренировки в Косово Twitter / Ambassador Hutchison

По словам американской стороны, военные улучшали взаимодействие

Постоянный представитель США в НАТО Кей Бейли Хатчинсон заявила, что украинские и американские военные провели совместную тренировку в непризнанном Киевом Косово. Об этом чиновница сообщила в Twitter.

По словам Хатчинсон, военные США и Украины во время учений улучшали взаимодействие. "Приятно видеть тесное сотрудничество США с нашими украинскими партнерами во время недавней тренировки по свободе маневра в Косово. В течение учений наши войска оттачивали навыки и улучшали взаимодействие с украинским отрядом", – говорится в сообщении.

Как известно, Украина не признает Косово и считает его суверенной территорией Сербии.

Напомним, в сентябре заместитель министра иностранных дел Василий Боднар заявил, что несмотря на непризнание Косово со стороны Украины, украинское государство признает его паспорта и не ограничивает поездки его граждан. По словам дипломата, сравнивать случаи Крыма и Косово некорректно, поскольку контекст ситуаций совершенно разный.

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Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский просит Верховную Раду принять его законопроект о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в следующем 2021 году для участия в многонациональных учениях. Всего на обучение планируется потратить более 38,5 миллиона гривен, которые возьмут из годового бюджета Минобороны.