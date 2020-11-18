США сокращают количество военных в Ираке и Афганистане

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Такой шаг встретил критику со стороны демократов и республиканцев

К 15 января следующего года Соединенные Штаты сократят количество своих войск в Ираке с 3000 до 2500 военнослужащих, в Афганистане - с более 4500 до 2500. Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер, сообщает DW.

Согласно сообщению, Миллер заявил, что представители американского военного командования выполнят план, на котором настаивает администрация Дональда Трампа. Однако и. о. министра не уточнил, был ли этот план одобрен руководителем Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генералом Марком Милли.

Следует заметить, что эту инициативу уже раскритиковали представители республиканцев и демократов из-за опасений, что такой шаг подорвет безопасность в регионе и нарушит баланс в переговорах Кабула с талибами.

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В частности, республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл предостерег от любых "кардинальных изменений" в оборонной и внешней политике Вашингтона в ближайшие пару месяцев.

Так, еще до заявления Миллера, генсек НАТО Йенс Столтенберг также рекомендовал воздержаться от подобных действий. По его словам, "цена преждевременного или несогласованного вывода войск может быть очень высокой".

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Напомним, в начале октября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о необходимости полного возвращения домой американского военного контингента в Афганистане к Рождеству.