США согласовали расширение санкций против "Северного-потока-2"

США согласовали расширенные санкции против " Северного потока-2" Фото из открытых источников

Новые санкции коснутся страховых и сертификационных компаний

В США представители Палаты представителей и Сената договорились о включении дополнительных санкций против российского газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечается, новые санкции коснутся страховых и сертификационных компаний, которые работают с судами России для завершения проекта. Они будут включены в часть закона о разрешениях национальной обороны 2021 года, который должен быть принят до конца года.

"В новом законодательстве о санкциях указывается, что ранее введенные санкции распространяются на всю деятельность по прокладке труб и страхованию", - отметили в издании.

Однако, Германия, как союзник, под действия американских санкций не подпадает.

Напомним, недавно пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что расширение американских санкций против газопровода "Северный поток-2" в Москве расценивают как проявление недобросовестной конкуренции.