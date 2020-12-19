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США решили закрыть еще два генконсульства в России

Государственный секретарь США Майк Помпео Фото из открытых источников

В Госдепартаменте пояснили, что закрытие учреждений необходимо для " оптимизации работы дипломатической миссии"

Государственный секретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео решил закрыть генеральное консульство США во Владивостоке и приостановить работу дипломатического учреждения в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Госдепартамента. 

Как отмечается, такое решение было принято для оптимизации работы дипломатической миссии США в России. 

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"Госсекретарь в тесной консультации с послом США в РФ Джоном Салливаном принял решение закрыть генконсульство США во Владивостоке и приостановить работу генконсульства США в Екатеринбурге в рамках наших постоянных усилий по обеспечению безопасной и надежной работы дипломатической миссии США в Российской Федерации", - пояснил дипломат.

Напомним, ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что РФ высылает 60 американских дипломатов и закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге. 

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