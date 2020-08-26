США расширили санкции против России из-за вероятного создания биологического и химического оружия

В список попали несколько научно-исследовательских институтов

Санкции США против РФ

Министерство торговли США ввело санкции против нескольких российских научно-исследовательских институтов. Соответствующий документ обнародован на сайте Национального управления архивов и документации США.

Отмечается, что под ограничения попали 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт, 48-й Центральный НИИ в Кирове, Сергиевом Посаде и Екатеринбурге, а также НИИ органической химии и технологии. В США считают, что эти заведения связаны с российской программой разработки и испытания химического оружия, а также с программой создания биологического оружия.

В общем, в список попали около 60 организаций из России, Китая, Франции, Индонезии, Малайзии, Омана, Пакистана, Швейцарии и ОАЭ. "Американское правительство решило, что эти 60 институтов действуют вразрез с интересами национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов", – заявили в американском правительстве.

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Напомним, не так давно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил необходимость расширения санкций против РФ из-за нарушений в Крыму. По словам министра, Россия не выполняет обязательства государства-оккупанта на полуострове и пренебрегает международным правом. В частности, речь идет о незаконном запуске железнодорожного сообщения между РФ и временно оккупированным Крымом, а также о незаконном проведении российских волеизъявлений на полуострове.