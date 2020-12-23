США расширили санкции против режима в Беларуси

Под ограничения попали ЦИК, спецназ КГБ и ОМОН

Власти США расширили список санкций против властей Беларуси, введя ограничения в отношении ряда учреждений страны. Об этом сообщила пресс-служба управления по контролю за иностранными активами Минфина США.

Отмечается, что под санкции попал первый заместитель главы МВД Беларуси Геннадий Казакевич, ЦИК Беларуси, спецназ КГБ "Альфа", главное управление внутренних дел Минского горисполкома, а также минский ОМОН.

В то же время в Министерстве финансов США объяснили, что список санкций расширен за счет лиц и организаций, которые связаны с фальсификациями на президентских выборах в Беларуси в августе текущего года, а также подавлением мирных протестов после выборов.

"Белорусский народ постоянно стремится мирно реализовывать свои основные демократические права, и государство неоднократно реагирует жестокими репрессиями. Это действие, совместно с действиями, которые ранее предпринимали Соединенные Штаты и наши международные партнеры, продолжает привлекать к ответственности лиц и организации", – сообщили в ведомстве.

Как известно, американские санкции предполагают заморозку активов на территории США и запрет на деловые контакты с гражданами страны.

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Напомним, недавно Европейский Союз одобрил третий пакет санкций против режима Александра Лукашенко. В начале 2021 года в ЕС планируют обсудить введение еще одного пакета ограничений.