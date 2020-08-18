США расширили санкции против Huawei: сделка с Qualcomm под угрозой

Новые санкции помешают Huawei обойти американское законодательство в попытках подобраться к американским технологиям

США расширили санкции против китайской телекоммуникационной компании Huawei. Теперь она не сможет производить оборудование с использованием американских технологий или закупать микросхемы стороннего производства, изготовленные с использованием указанных технологий. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента.

В ведомстве заявили, что новые санкции помешают Huawei обойти американское законодательство — компания не сможет "подобраться" к американским технологиям через аффилированные организации.

В санкционном списке оказались 38 дочерних компаний Huawei из 21 страны. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Huawei и Коммунистическая партия Китая "получили прямой удар" и не смогут поставить под угрозу "целостность мировых сетей".

Отмечается, что из-за новых санкций может сорваться долгосрочная сделка на $1,8 млрд между Huawei и компанией Qualcomm, по которой первая могла бы получить лицензию на использование технологии.

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Ранее советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что китайская компания Huawei Technologies Co. имеет доступ к данным, передаваемые через оборудование, которое она устанавливает по всему миру.