США провели секретные учения в Германии из-за возможной угрозы со стороны РФ

Армия США Фото из открытых источников

Участниками учения стали 4400 военных из США и НАТО

В пятницу, 23 октября, Европейское командование Вооруженных сил (EUCOM) США завершило секретные военные учения на территории Германии, которые были проведены в качестве подготовки к возможной военной угрозе со стороны России. Об этом сообщает Stars and Stripes.

Как отмечается, учения Austere Challenge 2021 продолжались в течение недели. По словам директора по учениям и оценке EUCOM генерал-майора Джона Бойда, участие в нем приняли 4400 военных из США и НАТО.

"Они (учения - ред.) Имеют широкую направленность. Было бы справедливо сказать, что мы работаем над множеством проблем", - отметил Джон Бойд.

Также он отметил, что подробности сценария реагирования военных на возможную угрозу являются секретными. Однако, добавил, что во время обучения было отработано объединение союзных государств на суше, море, воздухе, в кибер- и космическом пространстве в случае конфликта.

"Обучение происходит во времена широко распространенной военной обеспокоенности активностью со стороны России", - отметили в издании.

Напомним, в конце сентября в Черном море Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины провели совместные с США тренировки типа PASSEX для совершенствования мастерства и обмена опытом между командами кораблей государств-членов и партнеров НАТО.