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США провели секретные учения в Германии из-за возможной угрозы со стороны РФ

Армия США Фото из открытых источников

Участниками учения стали 4400 военных из США и НАТО

В пятницу, 23 октября, Европейское командование Вооруженных сил (EUCOM) США завершило секретные военные учения на территории Германии, которые были проведены в качестве подготовки к возможной военной угрозе со стороны России. Об этом сообщает Stars and Stripes.

Как отмечается, учения Austere Challenge 2021 продолжались в течение недели. По словам директора по учениям и оценке EUCOM генерал-майора Джона Бойда, участие в нем приняли 4400 военных из США и НАТО.

"Они (учения - ред.) Имеют широкую направленность. Было бы справедливо сказать, что мы работаем над множеством проблем", - отметил Джон Бойд.

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Также он отметил, что подробности сценария реагирования военных на возможную угрозу являются секретными. Однако, добавил, что во время обучения было отработано объединение союзных государств на суше, море, воздухе, в кибер- и космическом пространстве в случае конфликта. 

"Обучение происходит во времена широко распространенной военной обеспокоенности активностью со стороны России", - отметили в издании. 

Напомним, в конце сентября в Черном море Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины провели совместные с США тренировки типа PASSEX для совершенствования мастерства и обмена опытом между командами кораблей государств-членов и партнеров НАТО.

 
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