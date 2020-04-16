США прошли пик коронавируса COVID-19, - Трамп

Дональд Трамп AFP

Сегодня американский президент презентует новые принципы для возобновления экономики

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что страна преодолела пик заболеваемости коронавирусом COVID-19, передает Reuters.

"Битва продолжается, но данные свидетельствуют о том, что страна прошла пик новых случаев. Хотя мы должны сохранять бдительность, ясно, что наша агрессивная стратегия работает и очень хорошо работает, могу добавить", - заявил американский лидер.

Также Трамп пообещал в четверг, 16 апреля, представить "новые принципы" для возобновления экономики страны.

По последним данным центра Джона Хопкинса, в США 639 664 случая заражения коронавирусом COVID-19. Из них, 30 985 умерли из-за осложнений заболевания, а 52 738 человек смогли выздороветь.

Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах Америки продолжаются обвинения в сторону Китая из-за создания нового коронавируса COVID-19 в Уханьской лаборатории и того, что ее сотрудник и стал "нулевым пациентом".

Как известно, сегодня, 16 марта, Дональд Трамп проведет видеоконференцию с лидерами "Большой семерки", посвященную координации усилий по борьбе с коронавирусом.