США призвали укреплять НАТО для сдерживания России

Министр обороны США Марк Эспер. Фото EPA-EFE

Министр обороны США назвал Россию "мировым нарушителем спокойствия"

Глава американского министерства обороны Марк Эспер заявил, что США должны в сотрудничестве с партнерами по НАТО повышать боеспособность альянса для сдерживания противников, среди которых Россия. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Так, министр напомнил, что США добиваются того, чтобы союзники и партнеры НАТО тратили не менее двух процентов ВВП на оборону. По его словам, на протяжении нескольких лет был достигнут значительный прогресс, однако многое еще нужно сделать.

Марк Эспер подчеркнул, что увеличение расходов НАТО нужно только приветствовать, и теперь средства должны быть направлены на сдерживание противников, в частности Китая и Россию.

"Мы находимся в эпоху большой конкуренции за власть ... это означает, что нашими ведущими стратегическими конкурентами являются Китай, потом Россия. Мне и всем, кто понимает Китай, очень понятно, что у них есть амбиции вытеснить нас (США - ред.) - безусловно, из региона и, желательно, на мировой арене", – отметил министр и добавил, что Китай хочет переписать правила международного порядка, которые служили нациям мира.

Кроме этого, американский чиновник подчеркнул, что НАТО должен сдерживать Россию, которая "является мировым нарушителем спокойствия".

"Она аннексировала Крым, ведет войну в Украине, угрожает союзникам по НАТО направляет войска в Сирию и Ливию", – пояснил Эспер.

Напомним, недавно в США заявили, что Вашингтон настроен повлиять на агрессивную экспансию КНР в регионе Южно-Китайского моря, в том числе путем введения новых индивидуальных или секторальных санкций.