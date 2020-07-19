live
Новости » Мир Читати новину українською

США призвали укреплять НАТО для сдерживания России

Министр обороны США Марк Эспер. Фото EPA-EFE

Министр обороны США назвал Россию "мировым нарушителем спокойствия"

Глава американского министерства обороны Марк Эспер заявил, что США должны в сотрудничестве с партнерами по НАТО повышать боеспособность альянса для сдерживания противников, среди которых Россия. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона. 

Так, министр напомнил, что США добиваются того, чтобы союзники и партнеры НАТО тратили не менее двух процентов ВВП на оборону. По его словам, на протяжении нескольких лет был достигнут значительный прогресс, однако многое еще нужно сделать.

Марк Эспер подчеркнул, что увеличение расходов НАТО нужно только приветствовать, и теперь средства должны быть направлены на сдерживание противников, в частности Китая и Россию. 

"Мы находимся в эпоху большой конкуренции за власть ... это означает, что нашими ведущими стратегическими конкурентами являются Китай, потом Россия. Мне и всем, кто понимает Китай, очень понятно, что у них есть амбиции вытеснить нас (США - ред.) - безусловно, из региона и, желательно, на мировой арене", – отметил министр и добавил, что Китай хочет переписать правила международного порядка, которые служили нациям мира. 

Новости по теме: Пентагон назвал Украину "важным партнером" в соперничестве с Россией

Кроме этого, американский чиновник подчеркнул, что НАТО должен сдерживать Россию, которая "является мировым нарушителем спокойствия".

"Она аннексировала Крым, ведет войну в Украине, угрожает союзникам по НАТО направляет войска в Сирию и Ливию", – пояснил Эспер.

Напомним, недавно в США заявили, что Вашингтон настроен повлиять на агрессивную экспансию КНР в регионе Южно-Китайского моря, в том числе путем введения новых индивидуальных или секторальных санкций. 

 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Луцке коронавирус обнаружили у врача стоматологической клиники: Учреждение временно закрыли Во Львове официально разрешили работать кинотеатрам Киев и еще шесть областей не готовы к ослаблению карантина Украина почти исчерпала бюджетный фонд борьбы с COVID-19, - Минфин
Loading...

программы канала ZIK

Народ против | Игорный бизнес, язык, местные выборы: Азартные игры украинской власти | 16.07.20
Быть ли игорному бизнесу? Новый глава НБУ. Рада ушла на каникулы | Детали недели | 18.07.20
Михаил Добкин | Народ против | 16.07.20
В ВРУ ликвидировали часть районов. Нардепы ушли на каникулы | Ток-шоу
Верещук VS Кличко. Праймериз
Верховная Рада уходит на каникулы. Законопроект Бужанского. Битва за Киев | Ток-шоу