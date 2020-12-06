live
Новости » Мир Читати новину українською

США призвали Германию остановить строительство "Северного потока-2"

США хотят остановить строительство "Северного потока-2" Фото из открытых источников

Мораторий на строительство газопровода может стать сигналом, что Европа не намерена "терпеть злоумышленное поведение России"

Посольство США в Берлине призвало немецкое правительство остановить строительство газопровода "Северный поток-2". Об этом заявила временная поверенная в делах посольства США в Германии Робин Куинвилл, передает DPA International

По словам представительницы посольства, если ЕС и Германия наложат мораторий на строительство газопровода, то это станет сигналом для России, что Европа не воспринимает ее позицию на политической арене. 

Новости по теме: В Германии нашли способ обойти санкции против "Северного потока-2", - Bild

"Сейчас пришло время ЕС и Германии наложить мораторий на строительство газопровода. Этим они покажут, что больше не намерены терпеть злоумышленное поведение России", - сказала она.

В то же время Робин Кунвилл добавила, что газопровод является не просто экономическим проектом, а политическим инструментом для Кремля, "чтобы обойти Украину и разделить Европу".

Новости по теме: Норвежская компания отказалась сертифицировать "Северный поток-2" из-за угрозы санкций США

Напомним, на прошлой неделе пресс-секретарь компании Nord Stream 2 сообщил, что в декабре 2020 года планируется возобновить строительство магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море "Северный поток-2".

А накануне, 5 декабря, в водах Германии российское судно "Фортуна" возобновило укладку труб в рамках достройки газопровода "Северный поток-2". По предварительной информации, работы продлятся до конца месяца.  

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Возможен иностранный "след": Полиция установила подозреваемого в угрозах венграм на Закарпатье В Киевской области разоблачили злоумышленника, который поставлял в Европу украинок для съемок в порно Оценила в 600 гривен в день: В Запорожье женщина продавала собственного ребенка для попрошайничества Нападение на ветеранов АТО во Львове: Трем полицейским сообщили о подозрении
Loading...

программы канала ZIK

Ренат Кузьмин | Ток-шоу
Драка в Одесском облсовете. Уйдет ли в отставку Степанов? Повышение тарифов | Ток-шоу
Медицинское обнищание: Останется ли Степанов на посту главы Минздрава? | Спецэфир на ZIK | 04.12.20
Надежда Савченко | Ток-шоу
Локдауна до Нового года не будет. Компенсации для бизнеса. Е-декларирование | #Новости | 04.12.20
Пленарное заседание Верховной Рады Украины | 04.12.20