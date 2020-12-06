США призвали Германию остановить строительство "Северного потока-2"

США хотят остановить строительство "Северного потока-2" Фото из открытых источников

Мораторий на строительство газопровода может стать сигналом, что Европа не намерена "терпеть злоумышленное поведение России"

Посольство США в Берлине призвало немецкое правительство остановить строительство газопровода "Северный поток-2". Об этом заявила временная поверенная в делах посольства США в Германии Робин Куинвилл, передает DPA International.

По словам представительницы посольства, если ЕС и Германия наложат мораторий на строительство газопровода, то это станет сигналом для России, что Европа не воспринимает ее позицию на политической арене.

"Сейчас пришло время ЕС и Германии наложить мораторий на строительство газопровода. Этим они покажут, что больше не намерены терпеть злоумышленное поведение России", - сказала она.

В то же время Робин Кунвилл добавила, что газопровод является не просто экономическим проектом, а политическим инструментом для Кремля, "чтобы обойти Украину и разделить Европу".

Напомним, на прошлой неделе пресс-секретарь компании Nord Stream 2 сообщил, что в декабре 2020 года планируется возобновить строительство магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море "Северный поток-2".

А накануне, 5 декабря, в водах Германии российское судно "Фортуна" возобновило укладку труб в рамках достройки газопровода "Северный поток-2". По предварительной информации, работы продлятся до конца месяца.