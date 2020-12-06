США признали рожденных на Курилах японцами, Россия заявила о ревизионизме

В Штатах при выдаче грин-карт уроженцев четырех островов будут относить к японцам

Госдепартамент США признал уроженцами Японии людей, рожденных на Курильских островах, которые считаются частью Российской Федерации. Об этом сообщает Hokkaido Shimbun со ссылкой на правила проведения розыгрышей грин-карт.

Отмечается, что в программе для желающих принять участие в программе Diversity Visa говорится о принадлежности к Японии лиц, родившихся на четырех островах южнокурильской гряды Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп. При этом к России относятся люди, рожденные на Южном Сахалине.

В связи с этим прессслужба МИД РФ в Twitter обнародовала сообщение, в котором назвала США "ревизионистской державой". "Нужно еще одно доказательство, что США - ревизионистская держава? По решению 1945 года Курильские острова отошли СССР... Знайте свои границы и "красные линии", – говорится в сообщении.

Справка

Четыре Курильских острова Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи были аннексированы Советским Союзом после Второй мировой войны. В 1956 году была подписана декларация между СССР и Японией по завершению боевых действий, однако мирного договора не было. В связи с этим Япония не признает принадлежность Курильских островов к России.

Ранее сообщалось, что в России военные объявили о размещении передовых ракет противовоздушной обороны на спорных с Японией Курильских островах. На островах уже расположены ракетные комплексы малой дальности.