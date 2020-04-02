США приобрели у России аппараты ИВЛ и другое оборудование для борьбы с COVID-19

Коробки с медицинским оборудованием на борту российского военно-транспортного самолета перед его вылетом в США Радио Свобода

В Госдепартаменте сообщили, что Соединенные Штаты закупили у России медикаменты и медицинское оборудование, доставленные 1 апреля до Нью-Йорка российским транспортным самолетом, передает "Радио Свобода".

В заявлении пресс-секретаря внешнеполитического ведомства США Морган Ортагус говорится: “После телефонного разговора, состоявшегося 30 марта между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, Соединенные Штаты согласились приобрести в России необходимое медицинское оборудование, включая аппараты искусственной вентиляции легких”.

В заявлении указано, что ранее обе страны также оказывали друг другу гуманитарную помощь в кризисных ситуациях и намерены действовать так и в дальнейшем. В заявлении ничего не говорится об объемах закупок и их стоимость.

Двумя днями ранее Трамп сообщил, что договорился с Путиным о доставке российского медицинского оборудования в США. В американской прессе заявлении уделили мало внимания, зато российские средства массовой информации писали, что это оборудование является даром России Соединенным Штатам.

Посол России в США Анатолий Антонов назвал “циничными и аморальными” утверждение о том, что Россия, осуществляя аналогичные поставки в Италию, пытается добиться политической выгоды.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп назвал предоставление Россией помощи США "очень милым" шагом.