США прекратили выдачу виз на время эпидемии COVID-19

Посольства и консульства отменят все намеченные встречи по выдаче виз

Госдепартамент временно приостанавливает обычную работу визовых служб по выдаче всех иммиграционных и не иммиграционных виз. Об этом Госдеп написал в Twitter.

"В ответ на серьезные общемировые трудности, вызванные пандемией COVID-19, Госдепартамент временно приостанавливает обычную работу визовых служб при всех посольствах и консульствах США. Посольства и консульства на момент 20 марта 2020 года отменят все намеченные встречи по выдаче иммиграционных и не иммиграционных виз", - сказано в сообщении.

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