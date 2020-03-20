США прекратили выдачу виз на время эпидемии COVID-19
Посольства и консульства отменят все намеченные встречи по выдаче виз
Госдепартамент временно приостанавливает обычную работу визовых служб по выдаче всех иммиграционных и не иммиграционных виз. Об этом Госдеп написал в Twitter.
"В ответ на серьезные общемировые трудности, вызванные пандемией COVID-19, Госдепартамент временно приостанавливает обычную работу визовых служб при всех посольствах и консульствах США. Посольства и консульства на момент 20 марта 2020 года отменят все намеченные встречи по выдаче иммиграционных и не иммиграционных виз", - сказано в сообщении.
Ранее Республиканская партия Соединенных Штатов Америки предложила единовременно выплатить по 1,2 тыс. долларов тем гражданам, которые зарабатывают до 75 тыс. долларов в год.