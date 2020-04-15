США в разгар пандемии коронавируса прекращают финансирование Всемирной организации здравоохранения

Финансирование прекращается на время расследования

Президент США Дональд Трамп заявил, что США прекращают финансирование Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Реальность такова, что ВОЗ не смогла вовремя получить прозрачную информацию, обработать и поделиться ею в надлежащий способ. Другие страны и регионы, которые следовали рекомендациям ВОЗ и держали свои границы открытыми для Китая, ускорили пандемию во всем мире".

Впрочем, по словам американского президента, США прекращает финансирование ВОЗ на время расследования "сокрытия распространения коронавируса и ошибки в реагировании на него".

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп раскритиковал Всемирную организацию здравоохранения за то, что ранее дала рекомендацию не закрывать границы для Китайской Народной Республики.