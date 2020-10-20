США предъявили шестерым сотрудникам ГРУ обвинения в масштабных кибератаках по всему миру

Атаки были направлены на правительство Украины, французские выборы 2017 года, а также британские организации

Министерство юстиции Соединенных Штатов предъявило обвинения шестерым гражданам России из-за хакерских атак не только на американские компании, но и по всему миру, в том числе из-за кибератаки на энергосистему Украины и участников президентских выборов 2017 года во Франции. Об этом сообщает AP.

Согласно сообщению, среди прочего хакеров обвиняют в кибератаках на лаборатории Портон-Даун в Великобритании и компьютерную сеть Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в апреле 2018 года. Именно эти организации были вовлечены в расследование отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

"Эти хакеры из ГРУ и их сообщники проводили компьютерные атаки, чтобы помочь властям своей страны подорвать возможности, отомстить, дестабилизировать Украину, Грузию, Францию в период выборов. Также они были нацелены на то, чтобы помешать усилиям, направленным на возложение на РФ ответственности за применение за рубежом вещества "Новичок", - указано в заявлении Минюста США.

Кроме этого, в документе говорится, что в течение года с декабря 2015 года злоумышленники осуществляли атаки на энергосистему Украины, а также Министерство финансов, применяя вредоносные программы BlackEnergy, Industroyer и KillDisk.

"Атаки проводились с использованием одних из самых опасных существующих программ, таких как KillDisk и Industroyer: они привели к перебоям электроснабжения в Украине", - отметили в Минюсте США. Кроме этого, ведомство напомнило о гигантских материальных убытках, которые нанес вирус NotPetya.

Как отмечается, американская сторона утверждает об осуществлении атак на связанные с Олимпиадой 2018 года объекты в Южной Корее. Это случилось после допингового скандала, когда россиянам запретили на ней выступать под флагом своей страны.

Что касается фигурантов дела, то все шесть человек - это сотрудники российской разведки. В прокуратуре США заявили, что хакеры работают в том же подразделении российской военной разведки, которое пыталось повлиять на выборы 2016 года в США.

Также в американских СМИ распространяются имена хакеров: Юрий Андриенко, Сергей Детистов, Павел Фролов, Анатолий Ковалев, Артем Очеченко и Петр Плискин.

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Напомним, ранее Соединенные Штаты Америки ввели санкции против 6 юридических и 2 физических лиц Китая из-за поддержки судоходных линий Ирана.