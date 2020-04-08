США планируют заблокировать выделение кредита Ирану на 5 миллиардов долларов от МВФ, - СМИ

Фото из открытых источников

Такое решение в США аргументировали тем, что Иран может направить эти средства на поддержку террористических движений на Ближнем Востоке

США намерены не дать Ирану получить кредит в размере 5 миллиардов долларов от МВФ, использовав свое право голоса в Совете директоров фонда.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Американские чиновники объясняют такой шаг тем, что Иран может использовать эти средства в качестве предоставления поддержки террористическим движениям на Ближнем Востоке или выделить их на поддержку экономики, которая пострадала от введения американских санкций.

"Правительство Ирана имеет долгую историю перераспределения средств, выделяемых на гуманитарные нужды, в свои карманы или своим доверенным террористам", - рассказал источник издания в американском правительстве.

В свою очередь в МВФ заявили, что пока рассматривают заявку от Ирана относительно получения 5 миллиардов долларов на поддержку экономики.

Новости по теме: В Иране подожгли больницу, куда якобы планировали доставить пациентов с коронавирусом

До этого к президенту США Дональду Трампу обращались бывшие американские и европейские чиновники с просьбой ослабить санкции против Ирана в связи с пандемией коронавируса, поскольку страна не имеет возможности изготавливать лекарства для борьбы с коронавирусом.

Напомним, ранее стало известно, что в Иране от коронавируса умерла парламентарий.

Также сообщалось, что в Иране 7 человек погибло от метанола, который они употребляли для защиты от коронавируса.