live
Новости » Мир Читати новину українською

США планируют ввести санкции против властей Беларуси через несколько дней, – Госдеп

Ограничения будут касаться причастных к фальсификации выборов и насилию против граждан

Заместитель государственного секретаря США Стивен Биген Фото из открытых источников

Соединенные Штаты Америки в ближайшие дни будут готовы объявить дополнительный список индивидуальных санкций против лиц, ответственных за фальсификации выборов в Беларуси. Об этом заявил в пятницу во время телефонной конференции заместитель госсекретаря США Стивен Биген, передает Reuters.

Отмечается, что ограничения будут касаться и причастных к насилию против митингующих. "Я надеюсь, что всего через несколько дней мы сможем окончательно определить дополнительный перечень санкций, которые мы будем вводить параллельно с теми, которые вводятся Европейским Союзом", – сказал Биген.

В то же время, чиновник сообщил, что окончательное определение списка лиц, против которых введут санкции, опирается на создании юридической базы с доказательствами, подтвержденными документально. "Я не буду говорить за ЕС или за Европейскую комиссию, но я знаю, что они также сейчас находятся в процессе доказательного обоснования перед тем, как ввести санкции. И мы работаем в тесном взаимодействии с ними", - высказался Биген.

Новости по теме: Санкции ЕС против Беларуси вступят в силу не позднее 21 сентября, – МИД Чехии

Напомним, недавно стало известно, что США могут ввести дополнительные санкции против Беларуси. Это произошло после похищения и принудительной депортации члена Координационного совета Марии Колесниковой, пресс-секретаря Антона Родненкова и исполнительного секретаря Ивана Кравцова.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Срыв инспектирования возле Шумов не является срывом Минских соглашений, – Кравчук Командующий ООС обсудил с ОБСЕ обострение на Донбассе НВФ обвинили Украину в срыве инспекции позиций вблизи Шумов На Донбассе НВФ осуществили прицельный обстрел вблизи Шумов, где должны были встретиться СЦКК и ОБСЕ
Loading...

программы канала ZIK

Европа осудила правый экстремизм в Украине |
Григорий Мамка | Ток-шоу
Анатолий Шарий | Ток-шоу
Геннадий Москаль | Ток-шоу
Вадим Карасев | Ток-шоу
Избирательные гонки. История танкера DELFI. Мир на Донбассе | Ток-шоу