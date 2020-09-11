США планируют ввести санкции против властей Беларуси через несколько дней, – Госдеп

Ограничения будут касаться причастных к фальсификации выборов и насилию против граждан

Заместитель государственного секретаря США Стивен Биген Фото из открытых источников

Соединенные Штаты Америки в ближайшие дни будут готовы объявить дополнительный список индивидуальных санкций против лиц, ответственных за фальсификации выборов в Беларуси. Об этом заявил в пятницу во время телефонной конференции заместитель госсекретаря США Стивен Биген, передает Reuters.

Отмечается, что ограничения будут касаться и причастных к насилию против митингующих. "Я надеюсь, что всего через несколько дней мы сможем окончательно определить дополнительный перечень санкций, которые мы будем вводить параллельно с теми, которые вводятся Европейским Союзом", – сказал Биген.

В то же время, чиновник сообщил, что окончательное определение списка лиц, против которых введут санкции, опирается на создании юридической базы с доказательствами, подтвержденными документально. "Я не буду говорить за ЕС или за Европейскую комиссию, но я знаю, что они также сейчас находятся в процессе доказательного обоснования перед тем, как ввести санкции. И мы работаем в тесном взаимодействии с ними", - высказался Биген.

Напомним, недавно стало известно, что США могут ввести дополнительные санкции против Беларуси. Это произошло после похищения и принудительной депортации члена Координационного совета Марии Колесниковой, пресс-секретаря Антона Родненкова и исполнительного секретаря Ивана Кравцова.