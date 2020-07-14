США планируют новые санкции против Китая

США планируют переломное в международной политике решение Фото из открытых источников

Пекин использует китайские государственные ресурсы в качестве "тарана", чтобы добиться господствующего влияния в регионе

Официальный Вашингтон настроен повлиять на агрессивную экспансию КНР в регионе Южно-Китайского моря, в том числе путем введения новых индивидуальных или секторальных санкций. Об этом сообщил помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэвид Стилвелл, передает "Укринформ".

"Ничего не снимается с повестки дня", - подчеркнул представитель Госдепа, комментируя вопрос о возможности введения новых санкций США против Китая.

Он отметил, что Пекин использует китайские государственные ресурсы в качестве "тарана", чтобы добиться господствующего влияния в регионе. Поэтому, по его словам, в Вашингтоне не исключают введения целевых ограничений для физических и юридических лиц Китая.

"Это речь, которую китайцы понимают, – демонстративные и ощутимые шаги", - подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства США.

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