США перебросили в Европу тяжелые бомбардировщики

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Бомбардировщики относятся к 509-го и 131-го бомбардировочных авіакрил ВВС США

США перебросили тяжелые бомбардировщики B-2 Spirit на авиабазе Лажеш, расположенную на португальских Азорских островах в Атлантическом океане. Об этом сообщает пресс-служба американского военного командования (EUCOM).

Отмечается, которые переброшены самолеты будут выполнять операции на различных военных объектах в зоне ответственности Европейского командования ВС США.

Бомбардировщики относятся к 509-го и 131-го бомбардировочных авіакрил ВВС США, дислоцированных на авиабазе Вайтмен в штате Миссури, но количество отправленных самолетов неизвестна.

Ранее сообщалось, что США планируют провести в Европе крупнейшие за 30 лет учения.