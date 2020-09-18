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США осудили новые приговоры по делу "Хизб ут-Тахрир"

Американское посольство призвало остановить применение законов РФ к гражданам Украины

Посольство США в Украине

 Фото из открытых источников

Посольство США в Украине выступило с критикой незаконного осуждения крымских татар в рамках дела "Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщила пресс-служба американского дипведомства в Фейсбук.

Как отметили в посольстве, приговоры российского суда являются политически мотивированными. "Мы осуждаем политически мотивированное и неоправданное осуждение Россией 7 крымскотатарских журналистов и общественных активистов к тюремному заключению", – написали в дипведомстве.

Кроме того, Штаты призвали РФ остановить незаконные приговоры гражданам Украины. "Россия должна прекратить применять к украинцам свои несправедливые законы и коррумпированные судебные процессы, а также прекратить незаконную оккупацию Крыма", – высказались в посольстве.

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Напомним, 16 сентября суд в российском Ростове-на-Дону огласил приговор 7 фигурантам второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир". Мужчинам назначили от 13 до 19 лет колонии строгого режима по обвинению в терроризме. 

В МИД Украины тогда выразили решительный протест в связи с неправомерным решением российского суда. В дипведомстве требуют международной реакции и ужесточения санкций против России.

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