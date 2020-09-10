США оштрафовали Deutsche Bank на пол миллиона долларов за нарушение "крымских" санкций против РФ

Deutsche Bank нарушил "крымские" санкции и должен США более 500 тысяч долларов Фото из открытых источников

Deutsche Bank обслужил компанию, которую связывали с российским бизнесменом Геннадием Тимченко

Министерство финансов США оштрафовало немецкую финансовую компанию Deutsche Bank (DB) на 583 тысячи долларов из-за нарушения "крымских" санкций, введенных против России из-за аннексии полуострова. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

По данным американского ведомства, 30 июля 2015 года компания IPP Oil Products (Cyprus) Limited была внесена в санкционный список. Заметим, связывали эту фирму с российским бизнесменом Геннадием Тимченко. Однако, спустя неделю после наложения ограничений немецкий банк DB провел платеж на 29 миллионов долларов с участием этой компании.

Отмечается, что прошел платеж через США и касался закупок мазута. В частности, в Минфине убеждены, что банк знал о санкциях, однако не принял никаких мер для соблюдения этих ограничений.

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В том же году произошел еще один случай, связанный с серией транзакций через DB на общую сумму в 276 тысяч долларов. Как выяснилось, платеж был проведен в пользу "Краснодарского регионального инвестиционного банка", который находился под санкциями за работу в аннексированном Крыму.

Напомним, недавно в СМИ обнародовали информацию о том, что США намерены ввести санкции против Российской Федерации, если Кремль будет "более открыто вмешиваться в ситуацию" в Беларуси.