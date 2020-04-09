США "опережают график" в борьбе с коронавирусом, - Трамп

По его словам, эта борьба скоро закончится

Президент США Дональд Трамп Фото из открытых источников

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что страна "опережает график" в усилиях по замедлению распространения коронавируса. Об этом сообщает Голос Америки.

"Не люблю говорить об этом слишком громко, потому что внезапно ничего не происходит. Но я думаю, что это (завершение борьбы с коронавирусом и восстановление экономики, - ред.) произойдет уже в недалеком будущем", - сказал Трамп.

Кроме этого, он уточнил, что решение об открытии страны будет приниматься совместно "с профессионалами..., с разными людьми, которые принимают решения".

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что в стране испытывают десять лекарств от коронавируса COVID-19.