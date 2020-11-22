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США официально вышли из Соглашения об открытом небе

Фото из открытых источников

По словам госсекретаря США, такой шаг обезопасит страну

Соединенные Штаты Америки официально вышли из соглашения об открытом небе из-за невыполнения Россией своих обязательств. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео в Twitter.

По словам чиновника, таким образом Америка является более безопасной страной. "Сегодня, согласно предварительному сообщению, выход Соединенных Штатов из соглашения об открытом небе вступает в силу. Благодаря этому Америка более безопасна, поскольку Россия по-прежнему не выполняет своих обязательств", - говорится в сообщении.

Справка

Соглашение об открытом небе – многосторонний международный договор, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов ОБСЕ, в том числе Украиной. Документ позволяет осуществлять свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов.

Среди нарушений Россией пунктов соглашений США отмечают отказ Москвы в наблюдательных полетах вдоль границы с грузинскими областями Абхазией и Южной Осетией, установку российского аэродрома во временно оккупированном Крыму и другие.

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Напомним, в мае текущего года Администрация президента Соединенных Штатов предупредила своих международных партнеров о том, что США выходят из соглашения об открытом небе. Тогда сообщалось, что такой шаг вызван тем, что Россия ограничила возможность полетов над определенными территориями.

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