США официально вышли из Соглашения об открытом небе
По словам госсекретаря США, такой шаг обезопасит страну
Соединенные Штаты Америки официально вышли из соглашения об открытом небе из-за невыполнения Россией своих обязательств. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео в Twitter.
По словам чиновника, таким образом Америка является более безопасной страной. "Сегодня, согласно предварительному сообщению, выход Соединенных Штатов из соглашения об открытом небе вступает в силу. Благодаря этому Америка более безопасна, поскольку Россия по-прежнему не выполняет своих обязательств", - говорится в сообщении.
Справка
Соглашение об открытом небе – многосторонний международный договор, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов ОБСЕ, в том числе Украиной. Документ позволяет осуществлять свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов.
Среди нарушений Россией пунктов соглашений США отмечают отказ Москвы в наблюдательных полетах вдоль границы с грузинскими областями Абхазией и Южной Осетией, установку российского аэродрома во временно оккупированном Крыму и другие.
Напомним, в мае текущего года Администрация президента Соединенных Штатов предупредила своих международных партнеров о том, что США выходят из соглашения об открытом небе. Тогда сообщалось, что такой шаг вызван тем, что Россия ограничила возможность полетов над определенными территориями.