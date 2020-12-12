США одобрили вакцину от коронавируса Pfizer и начинают прививать граждан

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Президент Трамп обещает начать вакцинацию меньше чем за сутки

Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) одобрило вакцину производства компаний Pfizer и BioNTech от коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что препарат одобрили для экстренного использования. "11 декабря 2020 года Администрация США по вопросам пищевых продуктов и медикаментов выдало разрешение на экстренное использование вакцины для профилактики коронавирусной болезни COVID-19, вызванной тяжелым острым респираторным синдромом коронавирус SARS-CoV-2", – говорится в сообщении.

При этом вакцину начнут применять для граждан старше 16 лет.

Также в Управлении сообщили о побочных эффектах от вакцины Pfizer. Чаще всего участники испытаний жаловались на боль в месте инъекции, усталость, головную боль, боль в мышцах, озноб, боль в суставах и лихорадку.

"Следует отметить, что больше людей чувствовали эти побочные эффекты после второй дозы, чем после первой дозы. Поэтому поставщикам вакцинации и реципиентам важно знать, что после любой дозы могут быть некоторые побочные эффекты, но больше после второй дозы", – написали в ведомстве.

В то же время президент США Дональд Трамп сообщил первую вакцину гражданам введут уже меньше, чем за сутки. "Сегодня наша страна добилась медицинского чуда. Мы создали безопасную и эффективную вакцину всего за девять месяцев. Это одно из величайших научных достижений в истории. Я рад сообщить, что Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов одобрило вакцину Pfizer. Мы уже начали поставки вакцины во все штаты и по всем адресам в стране. Первая вакцинация будет проведена менее чем через 24 часа, бесплатно для всех американцев", – сказал Трамп.

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Напомним, недавно совещательный комитет Управления по контролю за качеством продуктов и медикаментов США обнародовал данные по испытаниям, эффективности и побочных эффектов вакцины против коронавирус компаний Pfizer и BioNTech. Согласно им, препарат показал свою эффективность на 95 процентов.