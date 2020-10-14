США назвали условия продления ядерной сделки с РФ: В Москве назвали это "неприемлемым"

В США назвали условия продления ядерной сделки с РФ Фото из открытых источников

В Вашингтоне предложили России заморозить размеры ядерных арсеналов

Соединенные Штаты заявили о готовности продлить с Москвой договор о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3) при условии временной заморозки размеров ядерных арсеналов. Об этом сообщил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, передает France24.

"Фактически, мы готовы продлить действие нового договора СНВ на некоторый период времени при условии, что они (Россия - ред.), в свою очередь, согласятся на ограничения - замораживание - своего ядерного арсенала. Мы считаем, что существует принципиальная договоренность на самых высоких уровнях наших двух правительств", - отметил Биллингсли.

В то же время он подчеркнул, что России еще нужно окончательно утвердить "джентльменское соглашение" и дать полномочия для уточнения деталей.

"Мы готовы заключить это соглашение. Фактически, мы можем заключить ее завтра. Но Москве также придется проявить политическую волю, чтобы сделать это", - пояснил спецпредставитель президента США.

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Позже на заявление Вашингтона отреагировали в России. В частности, замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал предложение США заморозить размеры ядерных арсеналов обеих стран "неприемлемым".

"Позиция США о замораживании ядерных арсеналов нам давно известна, но для нас она неприемлема. Не потому ли, что мы против заморозки, а потому, что надо заниматься в комплексе проблемами стратегической стабильности... Если американцам нужно доложить своему начальству что-то, о чем они якобы договорились с Российской Федерацией до их выборов, они этого не получат", - заявил Рябков российскому изданию РИА Новости.

Напомним, ранее в США сообщали, что достигли прогресса в переговорах с Российской Федерацией относительно контроля над ядерным вооружением и надеются, что Китай согласится присоединиться к ним.