США наложили санкции на две российские компании
Фирмы закупали американские товары для предприятия, которое находится под санкциями
Министерство торговли США ввело ряд санкций против российских крупных компаний "Техномар" и "Авилон".
Об этом стало известно из документа, опубликованного на сайте Федерального реестра США.
Теперь американские компании не смогут осуществлять экспорт товаров и услуг выше упомянутым фирмам.
Подобный шаг был сделан в связи с тем, что российские компании закупали американские товары для предприятия Technopole, несмотря на то, что США наложили на него санкции в 2016 году.
К тому же фирмы из РФ обвиняют в нарушении интересов национальной безопасности или внешней политики Америки.
В случае, если американские компании захотят вести бизнес с ними, то на это нужно будет разрешение минторга США.
В общей сложности в санкционный список попали 24 юридических лица из Китая, Ирана, Пакистана, ОАЭ и РФ.
Напомним, ранее Совет ЕС продлил санкции против России за агрессию в Украине.