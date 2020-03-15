США наложили санкции на две российские компании

Фирмы закупали американские товары для предприятия, которое находится под санкциями

Министерство торговли США ввело ряд санкций против российских крупных компаний "Техномар" и "Авилон".

Об этом стало известно из документа, опубликованного на сайте Федерального реестра США.

Теперь американские компании не смогут осуществлять экспорт товаров и услуг выше упомянутым фирмам.

Подобный шаг был сделан в связи с тем, что российские компании закупали американские товары для предприятия Technopole, несмотря на то, что США наложили на него санкции в 2016 году.

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К тому же фирмы из РФ обвиняют в нарушении интересов национальной безопасности или внешней политики Америки.

В случае, если американские компании захотят вести бизнес с ними, то на это нужно будет разрешение минторга США.

В общей сложности в санкционный список попали 24 юридических лица из Китая, Ирана, Пакистана, ОАЭ и РФ.

Напомним, ранее Совет ЕС продлил санкции против России за агрессию в Украине.