США могут запретить соцсеть TikTok, - Трамп

Президент США Дональд Трамп AP Photo

В Соединенных Штатах высказывают опасения по поводу сбора персональных данных пользователей TikTok

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о возможности наложения запрета на популярную китайскую социальную сеть TikTok в стране. Об этом американский лидер рассказал во время брифинга, передает AFP.

"По TikTok. Мы можем запретить TikTok. Мы можем делать какие-то другие вещи. Есть несколько вариантов. Но многое происходит. Поэтому мы увидим, что произойдет. Но мы ищем много альтернатив относительно TikTok", - заявил Дональд Трамп.

Как отмечается, китайскую соцсеть могут запретить из-за опасений по поводу сбора и обработки персональных данных пользователей TikTok. Китайские законы обязывают местные компании сотрудничать с разведслужбами Китая.

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Напомним, в мае 2020 года соцсеть Twitter впервые в истории пометила пост президента США Дональда Трампа как недостоверный.

Позже Трамп подписал исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей в стране и допустил, что может и вовсе закрыть Twitter.